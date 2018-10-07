وكيل أعمال زيدان يكشف حقيقة اقترابه من قيادة مانشستر يونايتد

نفى آلان ميغلاسيو، وكيل أعمال زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، التقارير التي ربطت المدرب الفرنسي بتدريب مانشستر يونايتد، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يقود “الشياطين الحمر” حاليًّا.

وقال ميغلاسيو في تصريح لموقع “le10sport” الفرنسي: “لا أعتقد أنه سينتقل للعمل في إنجلترا، إنها مختلفة مع أسلوبه، لقد ناقشت معه الأمر وهو غير متحمس له، لقد اختار الابتعاد لمدة عام”.

وشدد: “هو لن يعود للتدريب مرة أخرى قبل انتهاء تلك المدة التي أعلنها”.

وكان الكثير من التقارير في إنجلترا أشار في الأيام الأخيرة إلى أن المدرب الفرنسي سوف يتولى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

يذكر أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد في موسمين ونصف الموسم، وحقق مع الفريق الملكي إنجازات عديدة على رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وكان النادي الإنجليزي تعاقد مع مورينيو في أواخر موسم 2015- 2016 حينما كان الهولندي لوي فان غال هو مدرب الفريق، والآن قد يتم الأمر ذاته عندما يتعاقد النادي مع زيدان في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويتصدر مدرب ريال مدريد لائحة المرشحين لخلافة مورينيو على رأس العارضة الفنية للنادي الأحمر، والذي يواجه سلسلة نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، وكان الإقصاء من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ضد ديربي كاونتي هو آخرها.