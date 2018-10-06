ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل (صورة)

انتفض مانشستر يونايتد وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بفضل هدف أليكسيس سانشيز في الدقيقة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، ليخفف الضغط عن مدربه جوزيه مورينيو.

وتقدم نيوكاسل بعد سبع دقائق من البداية، إثر تمريرة من ايوزي بيريز إلى زميله كينيدي فتحت دفاعات مانشستر، ليسجل المهاجم البرازيلي أول أهداف الضيوف.

وبعدها بثلاث دقائق ضاعف الضيوف النتيجة عبر المهاجم الياباني يوشينوري موتو، عندما راوغ آشلي يانج وسدد في مرمى ديفيد دي خيا حارس يونايتد.

وعاد يونايتد للمباراة بعدما قلص البديل خوان ماتا الفارق في الدقيقة 70 من ركلة حرة، وأدرك البديل الآخر أنطوني مارسيال التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يقفز سانشيز عاليًا، ويحول تمريرة عرضية من يانج برأسه في الشباك في الدقيقة الأخيرة، لينقذ فريقه من غيابه عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في كافة المسابقات.

ورفع يونايتد رصيده بهذه النتيجة، إلى 13 نقطة، في المركز الثامن، أمّا نيوكاسل، فتجمّد رصيده عند نقطتين، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وقد تواصلت معاناة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد طرد أحد لاعبيه في الخسارة 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير على إستاد ويمبلي.

وفشل توتنهام في إضافة المزيد الى حصيلته من الأهداف، لكنه حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري هذا الموسم؛ ليتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب متراجعًا بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر، الذي سيواجه ليفربول صاحب المركز الثاني غدًا.