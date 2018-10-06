موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر يونايتد منافسه نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت غرينتش.

وتبث مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق يوسف سيف.

وأشارت تقارير إلى أن نتيجة المباراة تعد حاسمة في مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

كما ودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزي مبكرًا بخسارته بركلات الترجيح أمام ديربي كاونتي.

وتبدو العلاقة بين مورينيو ولاعبه الفرنسي بول بوغبا في أسوأ أحوالها، بعد فترة من التوتر الخفي، لكنه ظهر للجميع في تدريبات مانشستر يونايتد، قبل أيام.

ولا يبدو نيوكاسل ومدربه رافا بنيتيز في أفضل أحوالهما؛ إذ لم يحقق الفريق الفوز ولا مرة في 7 مباريات في الدوري المحلي.