مانشستر يونايتد: لا يوجد أي تهديد بإقالة جوزيه مورينيو عقب مباراة نيوكاسل

أكد مانشستر يونايتد أنه لن تتم إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هذا الأسبوع بغض النظر عن نتيجة المباراة أمام نيوكاسل يونايتد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدير الفني السابق لريال مدريد وتشيلسي سيخسر منصبه في “أولد ترافورد” حتى في حال فوزه على نيوكاسل الليلة.

ونفى النادي مزاعم إقالة مورينيو ووصف هذه الأنباء بأنها هراء وأن المدير الفني البرتغالي لا يتعرض لأي تهديد بالإقالة.

ووفقًا لصحيفة “ميل” سيمنح النادي مورينيو الوقت الكافي لتحويل حظوظ النادي على الرغم من أن النادي يعاني من أسوأ بداية له منذ 29 عامًا.

وسيكرر مانشستر يونايتد تاريخه السيء موسم 1989/1990 عندما خاض 5 مباريات في “أولد ترافورد” دون أي فوز في حال عدم حصوله على الثلاث نقاط الليلة أمام فريق رفائيل بنيتيز.

ويعلم مورينيو أن الفوز أمر ضروري في ظل الحديث عن اتصالات يجريها النادي مع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد المرشح الأوفر حظًا لخلافة مورينيو.

وأكد مورينيو في مؤتمر صحفي قبل المباراة أنه سيفعل كل ما بوسعه لتحقيق الفوز وكذلك بنييز الذي يعاني من ضغوط أيضًا حيث لم يحقق نيوكاسل أي انتصار في البريميرليغ حتى الآن.