مفاجأة سعيدة لمانشستر سيتي قبل قمة ليفربول

قد يحدث المفاجأة ويشارك الدولي البلجيكي كيفن دي بروين مع فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول في قمة البريميرليغ يوم الأحد وذلك بعد عودته للتدريب مع فريق المدرب بيب غوارديولا.

ولم يشارك دي بروين هذا الموسم بعد إصابته في أربطة الركبة خلال التدريبات ليغيب لمدة ثلاثة شهور عن المباريات لكنه عاد للتدريبات الأسبوع الماضي رغم أنه في البداية كان من المتوقع عودته خلال قمة مدينة مانشستر الشهر المقبل.

ولكن بعد ثمانية أسابيع فقط من الإصابة، عاد دي بروين للتدريب مع الفريق ويمكن أن يشارك أمام ليفربول في ملعب أنفيلد يوم الأحد.

وسيتخذ المدير الفني الإسباني قرارا عشية المباراة سواء بوضعه على مقاعد البدلاء أو الدفع به في التشكيلة الأساسية.

وقال غوارديولا عن صانع اللعب المتميز “شارك في التدريب اليوم، وهو يتدرب معنا. سنرى غدا”.

وأكد غوارديولا أيضا أن بينغامين ميندي عاد إلى التدريب ويمكن أيضا أن يشارك لكن الألماني إليكاي غندوغان لن يشارك نظرا لغيابه عن التدريبات للإصابة.