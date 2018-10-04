إدارة مانشستر يونايتد تفضل بوكيتينيو على زيدان لخلافة مورينيو

أشارت تقارير صحفية إلى أن ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد في حال قرر النادي الإنجليزي إقالة المدرب الاستثنائي.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن المدير الفني الأرجنتيني هو الخيار المفضل لإد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي بدلًا من الفرنسي زين الدين زيدان.

ويواجه مورينيو ضغوطًا كبيرة قد تمنعه من الاستمرار في منصبه حيث خاض الفريق أسوأ بداية له خلال 29 عامًا مع زيادة التكهنات بأن أي شيء غير الانتصار على نيوكاسل يوم السبت المقبل يعني إقالة المدير الفني السابق لريال مدريد وتشيلسي.

وأفادت الصحيفة أن بوكيتينيو هو المدرب الذي يريده وودوارد، بينما زيدان هو المرشح المفضل لهذا المنصب بشكل عام.

والأسطورة الفرنسية بدون ناد عقب استقالته من تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي بعد أيام من قيادة الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي.

لكن رغم أن زيدان متاح إلا أن وودوارد يميل للتعاقد مع بوكيتينيو نظرًا لأن الأجواء في مدريد مختلفة عن “أولد ترافورد”، حيث تعاقد بطل العالم 1998 مع مجموعة من النجوم نجحوا في مساعدته على تحقيق الألقاب عقب توليه المسؤولية في يناير/كانون الأول 2016 بعد استبدال المدرب الإسباني رافا بينيتيز.

في المقابل بات أفضل لاعبين في يونايتد وهما بول بوغبا وألكسيس سانشيز في حالة يرثى لها هذا الموسم، بينما يدرك مانشستر يونايتد جيدًا أن أي تحرك باتجاه التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني سيقابله رفض شديد من توتنهام الذي زاد أجر مدربه ومنحه عقدًا جديدًا.