غاريث ساوثغيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي كرواتيا وإسبانيا

أعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، اليوم الخميس، قائمة “الأسود الثلاثة” لمواجهة إسبانيا وكرواتيا، في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبين ينضمون للمنتخب الإنجليزي لأول مرة، وهم: جادون سانشو من بروسيا دورتموند، وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، وماسون مونت المعار من تشيلسي إلى ديربي كاونتي.

وعاد روس باركلي لاعب تشيلسي مرة أخرى لقائمة المنتخب، بعد غياب طويل.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي إسبانيا وكرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيفكورد (إيفرتون)، جاك بوتلاند (ستوك سيتي)، مكارثي (ساوثهامبتون)، ماركوس بينتلي (فولهام).

الدفاع: أرنولد (ليفربول)، جو غوميز (ليفربول)، ماغواير (ليستر سيتي)، ووكر (مانشستر سيتي)، تريبير (توتنهام)، تاركوفسكي (بيرنلي)، ستونز (مانشستر سيتي)، لوك شاو (مانشستر يونايتد)، داني روز (توتنهام).

الوسط: باركلي (تشيلسي)، شالوباه (واتفورد)، هندرسون (ليفربول)، ماديسون (ليستر سيتي)، وينكس (توتنهام)، سانشو (بروسيا دورتموند)، داير (توتنهام)، ماسون ماونت (ديربي كاونتي).

الهجوم: هاري كين (توتنهام)، ويلبيك (آرسنال)، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

يشار إلى أن غاريث ساوثغيت مدد عقده مع المنتخب الإنجليزي حتى نهائيات كأس العالم 2022.