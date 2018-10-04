روي كين ينتقد بشدة “البكاء كالأطفال” في مانشستر يونايتد

وصف روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق بعض لاعبي الفريق الحالي بأنهم يقومون “بالبكاء كالأطفال” ودعاهم لتنحية خلافاتهم مع المدرب جانبًا، والتركيز على تحسن مستواهم.

وانصب التركيز على عمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما ذكرت تقارير أنه دخل في خلاف مع الفرنسي بول بوعبا المنضم في صفقة قياسية للنادي.

وتزامن ذلك مع الوقت الذي قدّم فيه مانشستر يونايتد أداءً ضعيفًا هذا الموسم مكتفيًا بحصد 10 نقاط في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليجد نفسه في المركز العاشر.

وقال كين، الذي أحرز مع مانشستر يونايتد لقب الدوري 7 مرات، إنه ينبغي على اللاعبين البدء في تحمل مسؤولية أسوأ بداية للفريق منذ موسم 1989/1990.

ونقلت صحيفة “أيريش إندبندنت” عن كين قوله لمحطة (نوتس) التلفزيونية: “هناك الكثير من بكاء الأطفال. عندما تكون داخل هذا الملعب فإنك تلعب من أجل مجدك ومن أجل أسرتك ومن أجل مدينتك”.

“لا أتحدث عن بوغبا. أنا أتحدث عن اللاعبين بشكل عام وعن اللاعبين المنزعجين من مدرب أو باقي أفراد الجهاز الفني، ويقول أحدهم لن أتدرب بشكل صحيح؛ لأن شخصًا ما يزعجني”.

وقال كين مساعد مدرب أيرلندا، الذي اشتهر بخلافه مع مدربه السابق أليكس فيرغسون قبل أن يرحل في 2005، إن الخلافات مع مسؤولي النادي لا يجب أن تؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف “لا يهمني خلافك مع المدرب ولا يهمني إذا اشتد الخلاف بينكما. هذا جزء من اللعبة. فالناس يختلفون فيما بينهم”.

“لا تشعر بالقلق حيال ما يقوله المدرب عنك… ولكن اذهب إلى الملعب وقدّم ما عندك. يمكنك مواصلة الأمر بعد المباراة، ولكن ما إن تبدأ المباراة استمتع باللعب. العب بفخر وطاقة وحماس وروح عالية”.

وأوضح كين أن المشكلات تأخذ أكبر من حجمها الطبيعي في النادي الحاصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة.

وقال: “لسوء الحظ عندما يتعلق الأمر بمانشستر يونايتد، وهو من أكبر الأندية في العالم، سيتم تضخيم الأمور”.

وسيستضيف مانشستر يونايتد منافسه نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم السبت المقبل.