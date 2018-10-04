رسميًا.. غاريث ساوثغيت يمدد عقده مع منتخب إنجلترا حتى كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا وقّع على عقد جديد؛ ليستمر مع منتخب بلاده حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء الإعلان عن الأمر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وبحضور ساوثغيت ومارتن جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، ويشمل الاتفاق أيضًا ستيف هولاند مساعد المدرب.

وتولى ساوثغيت تدريب منتخب إنجلترا بعد الانفصال عن المدرب سام آلاردايس، وقاد منتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 في روسيا، وحصل خلالها على المركز الرابع.

ومنذ نتوليه قيادة إنجلترا في نوفمبر 2016 قاد ساوثغيت البالغ من العمر 48 عامًا، منتخب إنجلترا في 23 مباراة، فاز خلالها في 14، مقابل 6 خسائر و4 تعادلات.

وقال ساوثغيت: “يسعدني أن تتاح لي الفرصة، لقيادة الفريق في البطولتين المقبلتين، إنها وظيفة ذات شرف حقيقي بالنسبة لي”.

وأضاف “التجربة المباشرة حول توحيد الإنجليز هذا الصيف، كانت شيئًا مميزًا، ومن الرائع رؤية إلى أي مدى، يمكن أن تصل هذه الفرقة الشابة، في السنوات المقبلة”.

وواصل ساوثغيت “لا بد لي من الاعتراف بالعمل الجاد، والتزام الموظفين واللاعبين على مدى العامين الماضيين، لقد تعلمت منهم الكثير، تمثل إنجلترا مصدر إلهام لي ولهولاند، الذي يسعدني أن يستمر معنا إلى 2022”.

وواصل: “أود أيضًا أن أشكر مارتن ودان أشوورث، ومجلس إدارة الاتحاد، على دعمهم لي منذ تعييني لأول مرة”.

من جانبه قال مارتن جلين، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: “تأمين ساوثغيت وتوقيعه على عقد جديد، كان أولوية بالنسبة لنا، كان أداؤه جيدًا بشكل ملحوظ، وأعطى كل شخص الثقة بالمنتخب، والمنافسة على الصعيد العالمي مرة أخرى”.

واختتم: “نتمنى له كل التوفيق في بقية دوري الأمم الأوروبية، وأمم أوروبا العام 2020، خاصة أن نصف النهائي والنهائي، سيقامان في ويمبلي”.