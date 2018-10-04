نابي كيتا يغادر المستشفى وقد يشارك في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

غادر الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول المستشفى، ومن المرجح أن يشارك أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وسيعود مانشستر سيتي حامل لقب الدوري إلى الملعب الذي شهد أسوأ هزيمتين له في الموسم الماضي عندما يحل ضيفًا على ليفربول في مباراة مثيرة على استاد أنفيلد يوم الأحد المقبل.

وأعلن النادي الإنجليزي اليوم الخميس نقل كيتا إلى مستشفى بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال الهزيمة 0/1 أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وخرج اللاعب الغيني على محفة طبية في منتصف الشوط الأول خلال المباراة التي أقيمت في نابولي، لكن صحيفة “صن” البريطانية أشارت إلى أن اللاعب قد يشارك أمام مانشستر سيتي في مواجهة على قمة الدوري الإنجليزي.

وقالت مصادر في شبكة “سكاي سبورتس” إن حالة الدولي الغيني جيدة بعد فحص آلام الظهر في المستشفى، ولم تُظهر هذه الفحوصات أي مشكلة خطيرة، وعاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا للانضمام إلى فندق الفريق.

وسيراقب فريق ليفربول الطبي حالة كيتا عن قرب، وسيعود للتدريبات مع زملائه يوم الجمعة، لكن القرار بشأن مشاركته أمام مانشستر سيتي في يد المدير الفني.