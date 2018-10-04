Dailystar: جماهير نادي ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح

تعرض فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب لأول خسارة هذا الموسم عندما تأخر بهدف قرب النهاية على أرض نابولي في دوري أبطال أوروبا لتطالب جماهير النادي الإنجليزي لأول مرة ببيع النجم المصري محمد صلاح هداف البريميرليغ الموسم الماضي.

وشعر كلوب مدرب ليفربول بالغضب بعد أداء سيئ من فريقه الذي فشل في تسديد أي كرة على المرمى لأول مرة في دوري الأبطال منذ فبراير/ شباط 2006.

وأحرز صلاح البالغ عمره 26 عامًا 44 هدفًا العام الماضي في موسم أول رائع في أنفيلد؛ لكنه لم يسجل سوى ثلاثة أهداف في المسابقات كافة حتى الآن.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن جماهير ليفربول كانت تتوقع تكرار تألق صلاح الموسم الحالي، لكن مهاجم روما السابق أهدر العديد من الفرص السهلة وتعرض لاتهام بالأنانية.

وبحسب “ديلي ستار” طالبت جماهير ليفربول ببيع صلاح، الذي كان مطلوبًا من ريال مدريد الصيف الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

لكن نجم روما السابق وقع عقدًا جديدًا يبقيه في أنفيلد خمس سنوات أخرى، وكان يأمل في هزّ الشباك في عودته مجددًا لإيطاليا لمواجهة نابولي.

وسجل لورينزو انسيني هدفًا قرب النهاية ليمنح نابولي فوزًا مستحقًا بهدف نظيف على ضيفه ليفربول في دوري الأبطال ليرتقي لصدارة المجموعة الثالثة يوم الأربعاء.

وخلال المباراة بدا أن جماهير ليفربول فقدت صبرها تجاه صلاح، إذ قال بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن النادي يجب أن يتخلص من نجمه المصري.

وقال أحدهم “ببساطة يجب بيع صلاح”، وقال الآخر “رجاء رجاء يجب بيع صلاح. المشكلة ليست في عدم التسجيل لكن في أدائه وعدم اهتمامه”.

وغرد مشجع آخر “بصفتي من مشجعي ليفربول، كنت سأبيع صلاح دون تردد ولو لحظة واحدة”.

وحلّ صلاح في المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب أوروبي وفي العالم بعد لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.