موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يعود مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الملعب الذي شهد أسوأ هزيمتين له في الموسم الماضي عندما يحل ضيفًا على ليفربول في مباراة مثيرة باستاد أنفيلد يوم الأحد.

وخسر سيتي مرتين على أرض فريق المدرب يورغن كلوب الأولى 4-3 في الدوري الممتاز والثانية 3-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

واستمتعت الجماهير بالمباراتين وتنتظر مواجهة أخرى حماسية يوم الأحد.

ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم إذ انتصر كل منهما ست مرات بالإضافة إلى التعادل في مناسبة واحدة ولدى كل منهما 19 نقطة لكن فريق المدرب بيب جوارديولا يأتي في الصدارة بفارق الأهداف.

وتركت الطريقة التي انتصر بها ليفربول بالتفوق على دفاع سيتي بالضغط العالي وسرعة لاعبي الهجوم الانطباع أن الفريق ربما يعرف جيدًا كيف يتفوق على منافسه.

وقال فينسن كومباني قائد سيتي “نريد الفوز في تلك المباريات. (المنافس) يقدم أداءً جيدًا ويلعب باستاد أنفيلد ونعلم أنها ستكون مواجهة صعبة لنا.

“لكن أعتقد أن سيتي أظهر في الماضي أنه جاهز لهذه المواجهات”.

وفي يناير/ كانون الثاني تقدم ليفربول 4-1 قبل أن يقلص سيتي الفارق إلى هدف واحد في آخر عشر دقائق وهز خط هجوم ليفربول، المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الشباك.

لكن هجوم الفريق القادم من منطقة مرسيسايد لا يقدم الأداء ذاته مثل الموسم الماضي ويفتقر صلاح للدقة لكن شيردان شاكيري ودانييل ستوريدج، الذي أحرز هدفًا مذهلًا ليمنح ليفربول التعادل مع تشيلسي قرب النهاية، يمثلان خيارين جيدين لكلوب من على مقاعد البدلاء.

وظهر ليفربول بشكل أقوى في الدفاع من الموسم الماضي ولديه العديد من الحلول في خط الوسط بوجود نابي كيتا وفابينيو.

ويملك الفريقان حارسين برازيليين يمكن لكل منهما اللعب بقدمه إذ جلب أليسون إلى ليفربول بعض الإمكانات التي استفاد منها سيتي بوجود إيدرسون.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية يوم الأحد المقبل، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

ولا يمكن لجوزيه مورينيو تحمل نتيجة سيئة أخرى لمانشستر يونايتد المتعثر عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد بقيادة رفائيل بنيتز باستاد أولد ترافورد يوم السبت.

ووسط تقارير إعلامية عن حالة الانقسام داخل الفريق، لم يفز يونايتد في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات ويحتل المركز العاشر في الدوري متأخرًا بتسع نقاط عن ثنائي الصدارة.

ويحل تشيلسي صاحب المركز الثالث -والذي لم يخسر هو الآخر- ضيفًا على ساوثامبتون يوم الأحد فيما يخرج أرسنال لمواجهة فولهام.

وبعد الهزيمة أمام برشلونة أمس الأربعاء بدوري الأبطال يلعب توتنهام هوتسبير المبتلي بالإصابات ضد كارديف سيتي صاحب المركز قبل الأخير.