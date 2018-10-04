نقل لاعب نادي ليفربول إلى المستشفى للخضوع لفحوصات

قال ليفربول إن لاعب الوسط نابي كيتا نقل إلى مستشفى بعد تعرّضه لإصابة في الظهر خلال الهزيمة 1-صفر أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وخرج اللاعب الغيني على محفَّة طبية في منتصف الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في نابولي ومن المرجح أن يغيب عن مواجهة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي يوم الأحد.

وأضاف ليفربول في بيان “كيتا نقل إلى مستشفى برفقة طبيب النادي إذ خضع بموافقته لعدد من الفحوصات الطبية الوقائية لتقييم حالته”.

وهزَّ لورينتسو انسيني الشباك في الدقيقة 90 ليصعد بنابولي لصدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط متقدما بنقطة واحدة عن كل من ليفربول وباريس سان جيرمان. ويأتي رد ستار في المركز الأخير بنقطة واحدة.