هل يتولى جون تيري تدريب أستون فيلا؟

في تطور مهم وسريع قرر أستون فيلا المنافس في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي إقالة مدربه ستيف بروس ليصبح قائد الفريق السابق جون تيري الأقرب لخلافته.

ولم يعلن تيري اعتزاله وكان قريبًا من الانضمام إلى سبارتاك موسكو لكن الصفقة تعثرت ليظل بدون ناد حتى الآن بعدما قرر الاستمرار في الملاعب رغم بلوغه 37 عامًا.

وقرر النادي إقالة بروس عقب التعادل 3-3 مع بريستون المتعثر، بينما ذكرت صحيفة” صن” البريطانية أن تيري، الذي لعب في صفوف النادي في الموسم الماضي، الأقرب لخلافة مدربه السابق البالغ عمره 57 عامًا.

وتولى بروس المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ولكن لم يتمكن من إقناع الجماهير بأنه الرجل القادر على إعادة الفريق للدوري الممتاز.

وقال بيان النادي الصادر باسم مجلس الإدارة: “نود أن نسجل امتناننا لستيف وفريق عمله على العمل الجاد والالتزام. نتمنى لهم الخير في المستقبل. سيبدأ العمل على تعيين مدير فني جديد سريعًا ولحين ذلك سيتولى كيفن مكدونالد مدرب فريق تحت 23 عامًا مسؤولية الفريق الأول أمام ميلوول يوم السبت المقبل”.

وشهد ملعب “فيلا بارك” التابع للنادي مشاهد غاضبة من الجماهير تجاه بروس حيث أطلق أحدهم “كرنب” في اتجاه رأس المدير الفني.

لم يصب المدرب بأذى لكنه أكد أن الكرنب كانت في اتجاهه، قائلا عقب المباراة “أجد الأمر برمته غير محترم إلى حد كبير. لسوء الحظ، فإنه يلخص المجتمع الذي نحن فيه في الوقت الحالي. لا يوجد احترام لأحد”.