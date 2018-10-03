فالنسيا يعتذر عن إعجابه بتعليق يطالب بإقالة مورينيو من قيادة مانشستر يونايتد

أبدى أنطونيو فالنسيا، قائد مانشستر يونايتد، اعتذاره على إعجابه بتعليق على حسابه في “إنستغرام”، يدعو إلى إقالة مديره الفني جوزيه مورينيو.

ويعاني المدير الفني البرتغالي من ضغوط في “أولد ترافورد” بعد غياب النادي عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات.

وتعادل يونايتد مع فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية لدوري الأبطال، لتكون رابع مباراة على التوالي للفريق، لم يذق فيها طعم الفوز بعد الهزيمة 3-1 في الدوري الممتاز، أمام وست هام يونايتد يوم السبت الماضي، والتي أعقبت التعادل 1-1 على أرضه أمام ولفرهامبتون، والخروج من كأس الرابطة أمام ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية.

وقال فالنسيا، إنه أخطأ بإبداء إعجابه بهذا التعليق، مؤكدًا أن مورينيو يحظى بتأييده الكامل، على الرغم من النتائج المروعة للفريق.

وأبدى فالنسيا موافقته على رأي أحد متابعيه على إنستغرام، جاء فيه “أنا لا أفاجأ حتى بنتيجة المباراة، فدائمًا أتطلع لمبارياتنا، ولكن مؤخرًا مورينيو جعل مشاهدة المباريات تبدو لنا كعقاب. يجب تغيير شيء، لقد حان الوقت لكي يرحل مورينيو”.

لكن سرعان ما أدرك فالنسيا خطأه واعتذر، قائلًا إنه وافق على التعليق دون أن يقرأ ما جاء في النص جيدًا.

وأوضح الدولي الإكوادوري: “بالأمس أبديت إعجابي بتعليق على إنستغرام دون قراءة النص الذي رافق الصورة، هذه ليست وجهات نظري وأعتذر عن هذا، أنا أؤيد تمامًا مديري وزملائي، نحن نقدم كل شيء لدينا لتحسين نتائجنا”.

لكن يبدو أن مشجعي مانشستر يونايتد على تويتر لم يقبلوا اعتذاره، وقال أحدهم: “لماذا تكذب دائمًا” وأضاف آخر: “كلنا يعلم أنك لم تكتب هذا”.

وتحدث فالنسيا عن علاقته مع مورينيو بعد المباراة، وقال: “لم يكن لدي أي مشاكل مع أي شخص، والحمد لله!. القرار متروك للمدرب ويجب أن نحترمه”.