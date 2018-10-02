آلان شيرار مهاجمًا بوغبا: لا يمكنه عقد أربطة أساطير أولد ترافورد

هاجم آلان شيرار، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، الفرنسي بول بوغبا، واصفًا إياه بأنه يعجز حتى عن عقد أربطة أحذية أساطير مانشستر يونايتد.

وكتب شيرار في عموده بصحيفة “ذي صن” البريطانية: “ربما يكون بطلًا للعالم، لكنه لا يمكنه حتى عقد أربطة من ستظل أسماؤهم محفورة في تاريخ أولد ترافورد”.

وأضاف اللاعب السابق: “قدم أداءً فقيرًا أمام وست هام، وكان سيئًا لدرجة أن المدرب جوزيه مورينيو اضطر لإخراجه.. إذا كانوا يحاولون إقالة المدرب، يمكنني القول إنهم يفعلون هذا بطريقة أفضل من لعبهم.. وبالمناسبة أين هو أليكسيس سانشيز؟”.

وعلّق شيرار، أسطورة بلاكبرن روفرز ونيوكاسل، أيضًا على وضع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وأعرب عن أسفه من عدم سير الأمور معه بشكل جيد، رغمًا عن الموسم الناجح الأول الذي قدمه.

وتابع شيرار: “من المخجل رؤية اسم نادٍ بحجم مانشستر يونايتد بالصورة التي يظهر عليها في العناوين، وبالمثل تلك التسريبات.. ربما نكون وصلنا لنهاية حقبته، في إشارة لمورينيو”.