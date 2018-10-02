5 أسباب تدفع جماهير تشيلسي للاعتقاد برحيل إيدين هازارد نهاية الموسم

تحدثت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن الأسباب التي تدفع جماهير فريق تشيلسي للاعتقاد بكون نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد سيغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي، نحو فريق ريال مدريد الذي أكد مرارًا رغبته في اللعب بصفوفه، وكان ينتظر عرضًا منه بعد نهاية كأس العالم روسيا 2018 .

ورغم تألق النجم البلجيكي مع بداية الموسم تحث قيادة المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري، لكن جماهير الفريق لا تشعر بالثقة في كونه سيبقى في الفريق ويمدد عقده.

ويبقى ريال مدريد المهتم الأكبر باللاعب، ولذلك تعتقد الجماهير أن الفريق الإسباني وظروفه حاسمة في بقاء نجمهم ورحيله.

وحسب الصحيفة فالأسباب الخمسة جاءت كالتالي:

تراجع مستوى ريال مدريد

فقد ريال مدريد نجمه الأول كريستيانو رونالدو، الذي رحل نحو يوفنتوس، كما أن النجم الويلزي غاريث بيل كثير الإصابات، وحسب بعض الأنصار فالفريق الملكي في حاجة لنجم جديد يقود الفريق.

كما أن استمرار تألق النجم البلجيكي سيجعل ريال مدريد أكثر أضرارًا على ضمه.

ثمنه أقل الصيف القادم

طالب تشيلسي بمبلغ يقارب 200 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه، لكن مع بقاء موسم واحد في عقده صيف 2019 وعدم تجديده، فالفريق الإنجليزي سيكون مضطرًا لبيعه لكسب أموال من صفقته وبثمن أقل.

ورغم كون الفريق الإسباني دخل مشروعًا كبيرًا بتطوير ملعبه سانتياغو بيرنابيو وهو ما يعتبر عائقًا أمامه لدفع مبلغ كبير، لكن ثمن النجم البلجيكي سيكون أقل من نيمار ومبابي.

علاقة الفريقين ورد الدين

باع ريال مدريد ألفارو موراتا وأعار ماتيو كوفاسيتش لتشيلسي، وهو ما يفرض على الفريق الإنجليزي رد الدين لريال مدريد عبر التخلي عن نجمه، لكن الأنصار يعتقدون أيضًا أن الفريق الإسباني استفاد ماديا من صفقة مهاجمه الإسباني التي بلغت 58 مليون جنيه إسترليني، كما أن لاعب الوسط الكرواتي معار دون بند يمنح الفريق الإنجليزي شراء عقده.

تشيلسي مطالب بالفوز بلقب الدوري الأوروبي

يعتقد أنصار الفريق أن فوز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي قد يدفع النجم البلجيكي للبقاء، كما أن الفريق مطالب بالعودة للفوز بالألقاب، لإقناع نجمه بمشروع الفريق وقدرته على منافسة كبار أوروبا.

وفي حال الفشل هذا الموسم فالطريق سيكون أسهل أمام ريال مدريد لضمه.

5 سنوات وشائعات الرحيل تطارده

تطارد شائعات الرحيل النجم البلجيكي منذ 5 مواسم، ولم يرحل رغم كونه أيضًا عبر عن رغبته في الموسمين الماضيين، في خوض تجربة جديدة، وكان يأمل في التدريب تحث قيادة زين الدين زيدان قدوته، حين كان مدربًا لريال مدريد.

ويعتقد أنصار فريق تشيلسي أن استمرار شائعات الرحيل تقرب إيدين هازارد من الخروج، في ظل عدم تمديد عقده واستمرار رغبة الفريق الإسباني في ضمه.