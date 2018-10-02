بول بوغبا: أنا أو مورينيو في مانشستر يونايتد

هدّد النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، بالرحيل عن صفوف فريقه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمرار جوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي للفريق، في منصبه.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية تحدث النجم الفرنسي مع بعض زملائه في الفريق مؤكدًا لهم اتخاذه قرارًا بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بعد توتر علاقته بشكل كبير مع السبيشيال وان.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية وجه اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم الأخيرة برفقة منتخب الديوك حديثه لزميله بالفريق أليكسيس سانشيز، النجم الدولي التشيلي، مشددًا على أنه لا يرغب في اللعب مجددًا حتى يتحسن مستواه في ظل عدم قدرته على الدخول في جدال مستمر مع المدير الفني.

بوغبا أكد خلال حديثه أنه يشعر بانزعاج لكونه لاعبًا يتطلب منه تنفيذ مهام فنية لا يستطع أي لاعب بالفريق تنفيذها غيره، وفي الهزيمة الأخيرة للشياطين الحمر أمام ويست هام يونايتد قرر المدرب البرتغالي استبدال بوغبا في الدقيقة الـ70 بعد ظهور معظم اللاعبين في حالة سيئة خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الهامرز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يُذكر أن هناك مقطعًا مصورًا انتشر خلال الأسبوع الماضي من داخل تدريبات مانشستر يونايتد يظهر حدوث مشادة بين لاعب يوفنتوس السابق وبين المدير الفني البرتغالي، الذي أصبح على أعتاب الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.