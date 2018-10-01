ما سبب زيارة محمد صلاح لمقر إقامة جوزيه مورينيو؟ (صورة)

أثار وجود النجم محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في فندق إقامة مدربه السابق جوزيه مورينيو، الكثير من الجدل قبل مواجهة مانشستر يونايتد لفالنسيا في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن عدسات المصورين التقطت النجم المصري في فندق “لوري” في مانشستر، الذي يقيم فيه المدير الفني البرتغالي، إذ يستخدم النادي الإنجليزي هذا الفندق مقرًا لمعسكراته قبل مبارياته على أرضه.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن زيارة صلاح لفندق إقامة مورينيو لم يكن لأهداف تتعلق بمانشستر يونايتد، أو حتى زيارة مدربه السابق في تشيلسي، لكن لأنه حضر لزيارة صديقه ومواطنه رمضان صبحي لاعب هدسفيلد تاون.

وسجل صلاح 3 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ساهمت في احتلال ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر بعد بداية كارثية للموسم، آخرها خسارته على أرض ويستهام يونايتد 1/3 يوم السبت الماضي، ما وضع مورينيو تحت المزيد من الضغوط.

ويعيش مورينيو في فندق “لوري” منذ تعينه مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد في صيف 2016، وقد رفض الرحيل عن الفندق بداعي راحته وأسرته في الإقامة هناك”.

وذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، بات قريبًا من خلافة مورينيو في “أولد ترافورد”.