“مشاكل سياسية” تمنع مخيتريان من مرافقة آرسنال لمواجهة كارباكا في الدوري الأوروبي

أوضحت تقارير صحفية، أن الأرميني هنريك مخيتريان، لن يسافر مع بعثة آرسنال لمواجهة كارباكا أجدام الأذربيجاني، بالدوري الأوروبي، مساء الخميس المقبل، بمدينة باكو.

ووفقًا لما كشفته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مخيتريان، لن يسافر مع بعثة الغانرز؛ لأسباب سياسية تتعلق بالصراع الدائر بين بلاده وأذربيجان، في ظل النزاع وتصاعد التوتر وتجدد الاشتباكات الحدودية.

وأضافت أن المواطنين الأرمينيين ممنوعون من دخول أذربيجان بالوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة، أن حكومة أذربيجان، منحت بروسيا دورتموند الألماني، استثناءً في 2015 بدخول مخيتريان عندما كان لاعبًا بالفريق الأصفر، إلا أن النادي فضّل بقاء اللاعب في ألمانيا؛ بسبب مخاوف أمنية.

وكان الاتحاد الأوروبي “يويفا”، أكد الشهر الماضي، أن مخيتريان لن يواجه مشكلة في الحصول على تأشيرة للدخول.

ومن ناحية الغانرز، قال أوناي إيمري، مدرب الفريق: “أود أن يسافر معنا، إذا تمكنا من حل المشكلة، فهذا أفضل، لكني لم أتحدث معه بعد”.

وأردفت الصحيفة، أن مخيتريان اتخذ قرارًا بالفعل بالبقاء في إنجلترا.