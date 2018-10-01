“هل تريدني أن أموت؟”.. بوغبا يرفض التعليق على هزيمة مانشستر يونايتد أمام وست هام

فوَّت الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، الفرصة على الصحفيين الساعين للحصول منه على تعليق إثر هزيمة فريقه أمام وست هام يونايتد، بنتيجة 1-3، السبت الماضي، في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن بوغبا رفض التعليق على أداء اليونايتد في المباراة، بعدما شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل بين اللاعب ومدربه جوزيه مورينيو.

وسئل بوغبا عن تعليقه على أداء مانشستر يونايتد في المباراة، ليرد قائلًا: “هل تريدني أن أموت؟”.

وكان مورينيو، قرَّر سحب شارة القائد من بوغبا، بعدما ألمح الأخير، إلى أن فريقه بحاجة إلى الهجوم أكثر، في ظل اعتماد المدرب البرتغالي على طريقته الدفاعية المعتادة، والتي أدت إلى تدهور نتائج الشياطين الحمر.

وتعد بداية الموسم الحالي هي الأسوأ للشياطين الحمر منذ 29 عامًا، إذ إن الفريق يحتل حاليًّا المركز الـ10 برصيد 10 نقاط.