تشيلسي يستهدف الأخ الأصغر للبلجيكي إيدين هازارد

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن فريق تشيلسي يراقب إيتيان هازارد الأخ الأصغر لنجمه البلجيكي إيدين هازارد البالغ من العمر 15 سنة والذي يلعب كمهاجم في الفئات الصغرى لفريق AFC tubize البلجيكي.
وحسب الصحيفة فالمدرب الإيطالي ماوريزيو ساري يراقب الفتى الصغير لإعطاء رأيه في ضمه لمدرسة تشيلسي ليكون الرابع من عائلة هازارد التي تلتحق بتشيلسي.
وبعد إيدين هازارد تعاقد تشيلسي مع شقيقه تورغان صيف 2012 ولم يلعب أي لقاء مع الفريق الأول وانتقل في 2015 نحو بروسيا مونشغلادبخ الألماني بشكل نهائي وأصبح لاعبًا دوليًا في منتخب بلجيكا.
كما تعاقد تشيلسي قبل سنة مع كليان هازارد ويلعب في الفريق الرديف مع تشيلسي وينتظر فرصة اللعب مع الفريق الأول.
وينتمي هازارد لعائلة تعشق كرة القدم فوالدته كانت لاعبة كرة القدم واعتزلت بعد حملها بابنها الأكبر إدين نجم تشيلسي الحالي.