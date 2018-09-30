شاهد أغرب هدف نسائي بنيران صديقة (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر سيتي وبرمنغهام في الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة النسائية هدفًا غريبًا للغاية يمكن أن يكون الأفضل بين الأهداف التي جاءت بنيران صديقة.

وبعد ثماني دقائق من البداية اختارت آبي ماكمانوس أن تعيد الكرة لزميلتها حارسة مرمى سيتي من منتصف ملعب برمنغهام بدلًا من بناء هجمة ومحاولة اختراق دفاعات المنافس.

وسرعان ما ندمت المدافعة على هذا القرار حيث ارتطمت الكرة بالأرض وفشلت إيلي روبوك حارسة المرمى في إيقافها لتسكن الشباك في غرابة شديدة.

وبدا الحزن على روبوك بينما لم تخف قائدة الفريق ستيف هوتون إحباطها جرّاء هذا الهدف الغريب الذي سرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار سخرية عشاق ومنافسي سيتي على حد سواء.

وازدادت الأمور سوءًا بالنسبة لسيتي حيث ضاعفت مياغون سارغينت النتيجة لبرمنغهام في الشوط الثاني لكن انتفض سيتي ورد بثلاثة أهداف متتالية ليحول تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين عبر كارولين وير ونيكيتا باريز وتيسا ووليرت.