غاري نيفيل يدافع عن جوزيه مورينيو ويحمل الإدارة مسؤولية تراجع مانشستر يونايتد

دافع غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق عن المدرب جوزيه مورينيو، اليوم الأحد، لكنه اتهم المسؤولين الكبار في النادي بعدم امتلاك خطة طويلة المدى لاستعادة الأمجاد.

وبعد التعثر أمام ويستهام يونايتد أمس السبت، بات مانشستر يونايتد يملك 3 انتصارات فقط، في أول 7 جولات في الدوري الممتاز في أسوأ بداية للفريق منذ موسم 1989/1990، ويحتل حاليًا المركز العاشر.

ويتأخر مانشستر يونايتد بـ 9 نقاط خلف غريمه وجاره مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تصدر الدوري أمس السبت، بعد تعادل تشيلسي 1/1 مع ليفربول في ستامفورد بريدج.

وحصد مورينيو لقبي الدوري الأوروبي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسمه الأول، واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز في موسمه الثاني، ليحقق تقدمًا مقارنة بما فعله ديفيد مويز ولويس فان غال اللذان جاءا بعد اعتزال أليكس فيرغسون في 2013.

ولم تشعر الجماهير بالرضا عن أداء الفريق تحت قيادة مورينيو الذي دخل في خلافات مع بعض اللاعبين مثل بول بوغبا المنضم في صفقة قياسية للنادي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (116 مليون دولار).

لكن نيفيل يعتقد أن الإدارة تسرعت في إقالة مويز، بعد أقل من عام واحد، ويؤكد أنه يجب دعم مورينيو في الوقت الحالي.

وكتب نيفيل على تويتر: “هذه الفوضى بدأت عندما أقال مانشستر يونايتد ديفيد مويز بعد 8 أشهر، وخسرنا كل معاني القيم التي بنيت في النادي على مدار 100 عام”.

وأضاف “الأمر لا يتعلق بالمدرب بل بضعف الإدارة الموجودة من خلفه… لا توجد خطة”.