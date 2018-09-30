تقارير.. بوغبا يستعد لفصل جديد من الخلافات مع مورينيو

كشفت تقارير صحفيّة أن الخلافات بين جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولاعب الفريق بول بوغبا، قد تشهد تطوّرات جديدة، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، يوم الأحد، فإنَّ النجم الفرنسي، يُجهِّز مفاجأة لمدربه البرتغالي الذي دخل معه في خلافات شديدة منذ بداية الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ “نجم منتخب فرنسا، أبلغ زملاءه في الفريق أنَّه لن يستسلم في صراعه مع مورينيو، وقد يقوم بإعلان التمرَّد، ورفض اللعب تحت قيادته”.

وأثار بوغبا، جدلًا كبيرًا بعد انتقاده، طريقة لعب مورينيو الدفاعية؛ حيث طالب الفريق بالهجوم، خصوصًا عندما يلعب يونايتد في معقله بالأولد ترافورد.

وأدَّت هذه الانتقادات، إلى ارتفاع حدة التوتر بين اللاعب الفرنسي ومدربه؛ ما جعل الأخير يسحب شارة القيادة من بوغبا.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، فإن بوغبا تقبل قرار سحب شارة القيادة، لكنه مستعد للوصول إلى أبعد الحدود، في صراعه مع مورينيو.