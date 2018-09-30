تقارير.. موراتا يقترب من الرحيل عن تشيلسي والعودة إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحافية عن أن الإسباني ألفارو موراتا، يقترب من الرحيل عن تشيلسي، والعودة إلى ناديه الأسبق يوفنتوس، في ظل وجود الإيطالي ماوريسيو ساري على رأس القيادة الفنية للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”، يوم الأحد، فإن يوفنتوس وكذلك موراتا لديهما رغبة في عودة اللاعب إلى اليوفي، والذي شهد تألق اللاعب الإسباني قبل عودته إلى ريال مدريد، ومنه إلى تشيلسي.

ويعتمد ساري على الثنائي الفرنسي أوليفييه جيرو والبلجيكي إيدين هازارد في الخط الأمامي للفريق اللندني، ما قلص كثيرًا من حظوظ موراتا في حجز مكان بالتشكيل الأساسي لـ”البلوز”.

وباتت الفرصة متاحة أمام موراتا للعودة إلى يوفنتوس، بعد رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغوايين إلى ميلان، واعتماد المدرب ماسيميليانو أليغري على الكرواتي ماريو ماندجوكيتش فقط في خط الهجوم، بجانب الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك موراتا في 9 مباريات بمختلف بطولات الموسم الحالي مع “البلوز”، سجل خلالها هدفًا واحدًا في مرمى آرسنال خلال مباراة حسمها فريقه بالفوز (3-2).