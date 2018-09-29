مواجهة عاطفية بين تشيلسي ولامبارد في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 

أسفرت قرعة دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يوم السبت، عن مواجهة عاطفية بين تشيلسي وفرانك لامبارد نجم “البلوز” السابق والمدير الفني الحالي لديربي كاونتي.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، ستقام مباراة تشيلسي وديربي كاونتي على ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة البريطانية لندن.

وعاش لامبارد معظم حياته الكروية في تشيلسي قبل إعلانه الاعتزال والاتجاه إلى عالم التدريب في أول مواسمه عبر بوابة ديربي كاونتي.

وأسفرت نتائج القرعة أيضًا عن مواجهة سهلة لآرسنال أمام بلاكبول، فيما سيواجه مانشستر سيتي نظيره فولهام.

أما بقية مباريات ثمن النهائي فهي بورنموث مع نوريتش سيتي، وبورتون مع نوتنجهام فورست، وميدلسبره مع كريستال بالاس، ووست هام يونايتد مع توتنهام، وليستر سيتي مع الفائز من لقاء إيفرتون وساوثهامبتون.

وستقام مباريات ثمن النهائي للبطولة المحلية يومي 30 و31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.