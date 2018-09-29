مباراة ليفربول وتشيلسي.. محمد أبوتريكة ينتقد يورغن كلوب بسبب تغيير محمد صلاح (فيديو)

هاجم محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بسبب استبدال محمد صلاح خلال لقاء تشيلسي بالدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة.

وقال أبوتريكة في تحليله للمباراة على قناة “بي إن سبورت”:”لا يوجد مبرر لخروج محمد صلاح، ومن المفترض أن يصبر المدير الفني على نجم الفريق حتى لو كان أداؤه في الملعب على غير العادة”.

وأضاف:”لكنني أرى أن صلاح كان أبرز لاعبي ليفربول وأفضلهم، وكان مستواه مميزًا حتى تم التغيير وإخراجه من الملعب”.

وواصل:”عندما يمتلك فريق لاعبًا مثل صلاح لا يجب أن يتم إخراجه من الملعب بأي حال من الأحوال، لقد كان خطأ كبيرًا من المدرب”.

واستطرد نجم الأهلي المعتزل:”نعم صلاح كان سيئًا خلال المباريات الماضية، لكنه اليوم وحتى خروجه في الدقيقة 67 كان أبرز لاعبي فريقه”.

يذكر أن ليفربول تعادل مع تشيلسي إيجابيًا بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الريدز إلى النقطة 19 في المركز الأول، ويصبح للبلوز 17 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليغ.