مباراة ليفربول وتشيلسي.. كلوب يحتفل مع محمد صلاح بهدف ستوريدج القاتل (فيديو)

مباراة ليفربول وتشيلسي.. كلوب يحتفل مع محمد صلاح بهدف ستوريدج القاتل (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

التقطت عدسات التلفزيون احتفالًا جنونيًا للمدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، عقب إحراز هدف التعادل في مباراة ليفربول وتشيلسي، مساء اليوم السبت.

وهزَّ دانييل ستوريدج الشباك قرب النهاية ليمنح ليفربول التعادل 1-1 مع مستضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ ألغى هدفه في الدقيقة 89 تقدم إيدن هازارد في الشوط الأول.

ورصدت الكاميرا ركض كلوب إلى “صلاح” واحتضانه، والاحتفال معه بهدف التعادل، والنقطة الثمينة.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 25 عندما أرسل ماتيو كوفاتشيتش تمريرة متقنة من منتصف ملعب فريقه إلى هازارد، وسدد اللاعب البلجيكي كرة منخفضة على يسار أليسون.

وأتيحت العديد من الفرص للفريقين في مباراة سريعة، وبدا أن تشيلسي سيضع حدًا لبداية ليفربول المثالية في الدوري إلى أن أدرك ستوريدج التعادل في مرمى فريقه السابق بتسديدة بعيدة المدى في الزاوية العليا بقدمه اليسرى.

ولدى كل من مانشستر سيتي وليفربول 19 نقطة، فيما يتأخر عنهما تشيلسي، الذي لم يخسر أيضًا هذا الموسم في الدوري، بنقطتين في المركز الثالث.

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