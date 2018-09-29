مباراة ليفربول وتشيلسي.. كلوب يحتفل مع محمد صلاح بهدف ستوريدج القاتل (فيديو)

التقطت عدسات التلفزيون احتفالًا جنونيًا للمدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، عقب إحراز هدف التعادل في مباراة ليفربول وتشيلسي، مساء اليوم السبت.

وهزَّ دانييل ستوريدج الشباك قرب النهاية ليمنح ليفربول التعادل 1-1 مع مستضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ ألغى هدفه في الدقيقة 89 تقدم إيدن هازارد في الشوط الأول.

ورصدت الكاميرا ركض كلوب إلى “صلاح” واحتضانه، والاحتفال معه بهدف التعادل، والنقطة الثمينة.

WHAT. A. GOAL. ???? When you know you've just scored a worldie… Daniel Sturridge with his 50th Premier League goal for Liverpool! pic.twitter.com/cO88Zj500Z — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 29, 2018

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 25 عندما أرسل ماتيو كوفاتشيتش تمريرة متقنة من منتصف ملعب فريقه إلى هازارد، وسدد اللاعب البلجيكي كرة منخفضة على يسار أليسون.

وأتيحت العديد من الفرص للفريقين في مباراة سريعة، وبدا أن تشيلسي سيضع حدًا لبداية ليفربول المثالية في الدوري إلى أن أدرك ستوريدج التعادل في مرمى فريقه السابق بتسديدة بعيدة المدى في الزاوية العليا بقدمه اليسرى.

ولدى كل من مانشستر سيتي وليفربول 19 نقطة، فيما يتأخر عنهما تشيلسي، الذي لم يخسر أيضًا هذا الموسم في الدوري، بنقطتين في المركز الثالث.