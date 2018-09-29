بهدف قاتل.. ليفربول يحرم تشيلسي من الانتصار في الدوري الإنجليزي 

حرم فريق ليفربول، اليوم السبت، مضيفه تشيلسي من الخروج فائزًا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) بتسجيله لهدف في الوقت القاتل.

وتعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي بهدف لكل منهما في مباراة جاءت مثيرة وسريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة، متخلّفا بفارق الأهداف وراء المتصدّر مانشستر سيتي، فيما صار رصيد تشيلسي 17 نقطة في المركز الثالث.

ودخل الفريقان اللقاء بروح قتالية، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم ليربك به أي منهما حسابات الآخر.

ومع حلول الدقيقة 25 بادر تشيلسي بالتقدم عن طريق البلجيكي أيدين هازارد الذي تلقى تمريرة بينية لينفرد بحارس ليفربول حيث سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وبعدها بحث لاعبو ليفربول عن التعادل معتمدين على الثلاثي الهجومي: البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، لكن لم يتمكن أي منهم من تسجيل هدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

ولم تتغير الأمور كثيرًا خلال شوط المباراة الثاني، حيث استمر الضغط الهجومي من جانب لاعبي تشيلسي في محاولة لمضاعفة النتيجة، قابلته هجمات متواصلة من لاعبي ليفربول على أمل إدراك التعادل.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز تشيلسي بالنقاط الثلاث، جاء الهدف القاتل لليفربول في الدقيقة 89 عن طريق دانيل ستوريدج إثر تسديدة قوية سكنت الشباك، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.