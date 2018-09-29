جماهير مانشستر يونايتد تطالب بإقالة جوزيه مورينيو

أصبحت أيام البرتغالي جوزيه مورينيو معدودة في مانشستر يونايتد كمدرب بعد الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت أمام ويستهام 3-1 وبعد أيام فقط من الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ديربي كاونتي بضربات الترجيح.

وشنت جماهير مانشستر يونايتد هجومًا على المدرب البرتغالي عبر المواقع الاجتماعية وطالبت برحيله.

وغرد أحد مشجعي يونايتد :”يا إلهي أنه موسم دافيد مويس ربما أسوأ”.

وعلق آخر :”لم أرى نهائيا فريق مانشستر يونايتد أقل حماس واندفاعا”.

“وغرد مشجع ثالث :”نحن انتهينا هو انتهى أنا أنتهيت ، كل الإيمان انتهى”.

وحسم مشجع رابع موقفه :”مورينيو يجب أن يرحل”.

وكتب أيان كوك :”هناك شيء لايسير بشكل جيد ، إنها العلاقة بين مورينيو واللاعبين ، إن كان الأمر كذلك مورينيو يجب أن يخرج .”

وتشير عدة تقارير لإمكانية التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد لتعويض مورينيو في الأيام القادمة.