وست هام يزيد جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

زاد وست هام، من جراح مانشستر يونايتد، وتغلب عليه بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثلاثية الهامرز كل من، فيليبي أندرسون وفيكتور ليندلوف بالخطأ في مرماه، وماركو أرناوتوفيتش في الدقائق 5 و43 و74، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف مان يونايتد الوحيد في الدقيقة 71.

وتجمد رصيد يونايتد عند عشر نقاط في أسوأ حصيلة للفريق في أول سبع مباريات بالدوري الممتاز بشكله الحالي ويزداد الضغط على مورينيو الذي لم يعد بوسعه تقديم الأداء الممتع أو حتى حصد النقاط.

وأحرز أصحاب الأرض الهدف الأول مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة 5، عن طريق فيليبي أندرسون، الذي حوّل عرضية أرضية من بابلو زاباليتا ببراعة داخل الشباك.

الدوري الانجليزي l اهداف مباراة مانشستر يونايتد 1-3 وست هام كاملة تعليق سوار الذهب HD pic.twitter.com/hOyVsEwTA1 — يـاسـر???? (@YYaS1990SeRR) September 29, 2018

وفي الدقيقة 43، عندما سدد أندريه يارمولينكو الكرة لتصطدم بفيكتور ليندلوف وتغير اتجاهها وتسكن شباك دي خيا.

في الدقيقة 70، أجرى مورينيو تبديلين دفعة واحدة، بخروج بول بوجبا ومارسيال، ونزول فريد وخوان ماتا، وبعدها بدقيقة قلص يونايتد الفارق عن طريق راشفورد الذي أحرز الهدف بكعبه، بعد عرضية متقنة من لوك شاو.

وضغط مانشستر يونايتد بعدها محاولًا إحراز هدف التعادل، لكن أرناوتوفيتش قضى على آمال الشياطين الحمر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 74، بعد انفراد تام بدي خيا، مستغلًا تمريرة رائعة من نوبل.