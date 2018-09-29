أهداف مباراة مانشستر يونايتد وويستهام.. فريق مورينيو يتأخر يهدفين (فيديو)

تلقى مانشستر يونايتد هدفًا مبكرًا في المباراة التي تجمعه مع ويستهام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي.

وجاء هدف ويستهام في الدقيقة الخامسة عبر فيليبي أندرسون، مستغلًا كرة عرضية من زميله بابلو زاباليتا، ليضع الكرة في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا، دون صعوبة.

وأضاف فيكتور لينديلوف الهدف الثاني لويستهام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

وحال سقوط مانشستر يونايتد مهزومًا، فإن الضغوط ستتضاعف على مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو؛ بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كارديف سيتي ومغادرة كأس الرابطة الإنجليزية، كما أن علاقة مورينيو مع لاعبه الفرنسي بول بوغبا متوترة جدًا.

وقبل مباراة اليوم، خسر مانشستر يونايتد مرتين، وتعادل مرة، في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي