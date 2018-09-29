مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. إدين هازارد يتخلى عن طريقته المميزة للاحتفال بالأهداف

قرر إيدن هازارد نجم تشيلسي وقائد المنتخب البلجيكي الاستغناء عن احتفاله الشهير بالركض ثم السقوط على ركبتيه عقب تسجيل الأهداف؛ نظرًا لما في ذلك من خطورة على ركبتيه.

واضطر هازارد للوقوف سريعًا عقب احتفاله بالهدف؛ حتى لا يتسبب في أي ضرر لركبتيه، بعدما راوغ روبرتو فيرمينو وألبرتو مورينيو وسدد في شباك ليفربول.

لكن قائد بلجيكا قرر الاستغناء عن هذا الاحتفال حال سجل مجددًا في مرمى ليفربول في لقاء الفريقين بالدوري في ستامفورد بريدج، في وقت لاحق اليوم السبت.

وقال هازارد: “لن يكون هناك المزيد من الاحتفال عن طريق الانزلاق بركبتي. ركبتي تؤلمني حقًا من هذا الاحتفال؛ لذلك يجب التوقف عنه”.

ويرى ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لتشيلسي، أن لاعبه يحتاج للمزيد من العمل والجهد حتى يصبح بين الأفضل في العالم.

وقال ساري: “رأينا فقط 70% أو 75% من إمكانيات هازارد. لو نجح في تطوير نفسه سيكون الأفضل في العالم. المزيد من الجدية في التدريبات ربما يصل إلى 100%. من الصعب مقارنته مع لاعبين آخرين. إنه عبقري”.