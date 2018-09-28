غوارديولا: دي بروين يقترب من العودة للملاعب

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن كيفن دي بروين لاعب وسط الفريق سيستأنف التدريب في أقرب وقت، مع دخوله المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة منذ اغسطس/ آب الماضي.

وتعرض اللاعب الدولي البلجيكي لإصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، خلال التدريبات، ولم يلعب منذ استبداله في انتصار سيتي 2-صفر على آرسنال، في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضاف غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء برايتون، أن هوف البيون في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، “يقطع خطواته الأخيرة. سيبدأ في لعب دور صغير في التدريبات في الأيام القليلة الماضية، كل شيء يسير على ما يرام”.

وسيكون تعافي دي بروين، الذي سجل ثمانية أهداف وأرسل 16 تمريرة حاسمة خلال مشوار سيتي نحو حصد لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، والذي شهد تحطيم العديد من الأرقام القياسية، بمثابة أنباء جيدة لجماهير سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، والذي سيتطلع للحفاظ على الضغط على ليفربول المتصدر.

ولا يشعر غوارديولا بأن فريقه سيخوض مباراة سهلة على استاد الاتحاد أمام برايتون العنيد.

وأعقب فريق المدرب كريس هوتون، والذي يحتل المركز 13، انتصاره بنتيجة 3-2 على مانشستر يونايتد بانتصار صعب 1-صفر خارج ملعبه أمام ليفربول في وقت سابق هذا الموسم.

وقال الإسباني غوارديولا: “نعرف ما فعله برايتون أمام يونايتد على أرضه، كما كان الفريق قريبًا من انتزاع نقاط في انفيلد، شاهدت المباراة وقد لعبوا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني، إنه فريق جيد حقًا ويملك مدربًا جيدًا. لعبوا معًا لفترة طويلة في دوري الدرجة الثانية والدوري الممتاز…لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم”.