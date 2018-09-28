مباراة ليفربول وتشيلسي.. “الريدز” يسعى لرد الاعتبار أمام “البلوز”

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه متلهف “لرد الاعتبار” أمام تشيلسي، بعد الهزيمة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في وقت يحاول فيه ليفربول تحقيق ذلك من خلال الفوز، غدًا السبت، ليواصل الفريق بدايته المثالية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لكن المدرب الألماني اعترف، اليوم الجمعة، أن على فريقه أن يعزز من قوة الدفاع عندما يحل ضيفًا على منافسه اللندني في ملعب ستامفورد بريدج؛ للحد من خطورة إيدن هازارد الذي ساعد تألقه في فوز تشيلسي على ملعب أنفيلد، يوم الأربعاء الماضي.

وقال كلوب، ردًا على تألق هازارد وتسجيله هدف الفوز لتشيلسي 2-1 على ليفربول: “لم تسر الأمور كما كنا نرغب. لكنني أعتقد أن هذا لن يؤثر على الروح المعنوية، كان أمامنا يومان لاستعادة عافيتنا ونجح الأمر. بالتأكيد لدينا حافز إضافي. نريد أن نرد لهم الصفعة. إنها رياضة. القتال من أجل إعادة الاعتبار واجب في الرياضة”.

وأضاف: “ستكون مواجهة صعبة وشرسة. هي مباراة كبيرة بين تشيلسي و ليفربول. كان أفضل استعداد لنا لمباراة الأربعاء. سنحاول الاستفادة مما اكتسبنا من خبرة من تلك المباراة للقيام بإنجاز أفضل”.

وكانت الخسارة التي مني بها ليفربول، الأربعاء الماضي، هي أول تعثر للفريق بعد بداية متألقة للموسم، والتي شهدت ستة انتصارات لليفربول دون هزيمة، قادته لتصدر جدول الترتيب متقدمًا على تشيلسي بفارق نقطتين. كما فاز ليفربول على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول متقدمًا 1-صفر على تشيلسي، ثم أدرك ايمرسون التعادل، قبل أن يسجل هازارد واحدًا من أجمل أهداف الموسم، بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى مخترقًا دفاعات ليفربول، وأطلق تسديدة رائعة من زاوية ضيقة لتسكن الشباك.

وكان هذا هدفًا رائعًا، لكن كلوب يرى أن دفاع ليفربول كان ينبغي منعه منذ البداية.

وأوضح كلوب: “كلنا يعلم أنه كان بإمكان دفاعنا الحيلولة دون تسجيل هذا الهدف، نعم كان هدفًا جيدًا، لكننا واجهنا ثلاثة تحديات. يجب أن نتأكد من أننا سنغلق المساحات بشكل صحيح … لا يوجد لاعب لا يمكن إيقافه”.

ومع ذلك، فإن هازارد في مستواه الحالي يمكن أن يعقد الأمور أمام ليفربول مجددًا.

وقال كلوب: “قبل عامين واجهنا تشيلسي عندما كان (دييغو) كوستا وهازارد في صفوف الفريق، وشعرنا أننا قادرون على الحد من خطورتهما معًا وليس هازارد وحده، إيدن لاعب استثنائي، لكننا كنا نعرف هذا قبل مباراة، الأربعاء، ولم نكن بحاجة لتأكيد. كان الأمر واضحًا من قبل”.

وينصب قلق كلوب الرئيسي حاليًا على لياقة مدافعه الصلب الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي أصيب في مباراة ليفربول السابقة أمام ساوثامبتون وغاب عن مواجهة تشيلسي في كأس الرابطة.

وردًا على سؤال ما إذا كان فان ديك سيلعب، قال كلوب: “علينا أن ننتظر. لم يتدرب مع الفريق حتى الآن، إذا كان فيرجيل لائقًا فسيلعب المباراة”.