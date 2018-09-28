إدين هازارد ينفي تجديد عقده مع تشيلسي ويبرئ مورينيو وكونتي

يستمتع إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي بحياته تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ماوريسيو ساري، لكنه قال إن ما تردد عن أنه على وشك توقيع عقد جديد مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، غير صحيح.

ويتبقى عامان في العقد الحالي للدولي البلجيكي مع النادي اللندني، لكن بدايته الرائعة للموسم الحالي لم توقف الشائعات المستمرة بشأن اقترابه من ريال مدريد.

وقال هازارد بعدما سجل هدف الفوز في مرمى ليفربول خلال الانتصار 2/1 يوم الأربعاء الماضي، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد مجهود فردي رائع: “لم أوقّع أي عقد. ليس بعد”.

وسيلتقي تشيلسي مرة أخرى مع ليفربول، غدًا السبت، في الدوري، ويمكن حينها أن يضيف هازارد المزيد على الأهداف الخمسة التي سجلها في 6 مباريات بالدوري حتى الآن.

وتولى ساري المسؤولية خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي قبل بداية الموسم، وقال هازارد إن محاولاته (ساري) لتغيير طريقة تنفيذ تشيلسي للهجمات المرتدة بالاعتماد على الاستحواذ على الكرة أفاد الفريق.

وأضاف هازارد: “ساري مدرب يفضّل الاستحواذ على الكرة. هذا أحدث فارقًا كبيرًا. بالإضافة لذلك فهو إيطالي مثل كونتي، ما يعني أنه يعتمد بشكل كبير على الأمور الفنية والتدريبات الشاقة”.

“لا يمكن القول إن المدربين السابقين لم يمنحوني الحرية. كونتي و(جوزيه) مورينيو سمحوا لي بحرية الحركة في الثلث الأخير من الملعب، لذلك تألقت معهما أيضًا. أما من الناحية الدفاعية أعرف ما يجب فعله”.

وأدى الأسلوب الجديد لساري إلى تغيير في طريقة اللعب وتمركز اللاعبين في الملعب، ما يراه هازارد مفيدًا للمهاجمين.

ويشارك الوافد الجديد جورجينيو بشكل منتظم في مركز لاعب الوسط المدافع، وتحرك نغولو كانتي للأمام نتيجة لذلك، بينما سنحت الفرصة للاعبين مثل المدافع ديفيد لويز لإحياء مسيرتهم.

وبدأ لويز، الذي شارك أساسيًا في 10 مباريات بالدوري مع كونتي الموسم الماضي، كافة مباريات تشيلسي الست بالدوري حتى الآن تحت قيادة ساري.

وقال هازارد: “نملك لاعبين مختلفين عما كان لدينا الموسم الماضي. إنهم يحبون الاحتفاظ بالكرة. أصبحنا نستحوذ على الكرة أكثر. المهاجمون استفادوا من ذلك”.