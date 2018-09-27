كومباني قائد “السيتيزن” يتبرع للمشردين في مدينة مانشستر

قرر البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، التبرع بكافة عائدات حفل تكريمه مع النادي لمبادرة لمكافحة التشرد في مدينة مانشستر.

وأطلق قائد بلجيكا مبادرة جديدة بعنوان (Tackle4MCR) بالاشتراك مع أندي بورنهام عمدة مدينة مانشستر؛ بهدف نوم المشردين في الشوارع بحلول عام 2020.

وقال الدولي البلجيكي، البالغ عمره 32 عامًا، لصحيفة “مانشستر إيفنينغ” : “تلقيت الكثير من مانشستر. مسيرة رائعة على أعلى مستوى، ودعم غير محدود من الجماهير في وجود أسرة جميلة، وبالطبع أنا ممتن كثيرًا لذلك.

“على مدى العقد الماضي كنت محظوظًا بمساهمتي في ارتقاء اسم وعلامة مانشستر سيتي، محليًا وأوروبيًا. ومع ذلك رغم النجاح كان هناك جوانب سلبية. لكن الناس لم يستفيدوا من فوائد التطوير السريع الحاصل في المدينة، وينتهي بهم المطاف في الشارع”.

وسيتم اشتراك كومباني في الكثير من الأحداث خلال الموسم، والتي ستبلغ ذروتها خلال حفل تكريم قائد مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي 2018-2019.

وستذهب جميع الأموال التي ستجمعها مبادرة(Tackle4MCR) إلى صندوق التشرد في بورنهام.

وأكمل كومباني في سيتي الشهر الماضي عشر سنوات في النادي، حصل خلالها على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وذلك بعد انضمامه من هامبورغ الألماني في 2008.