غاريث ساوثغيت سيقود إنجلترا حتى مونديال 2022

وافق غاريث ساوثغيت على توقيع عقد جديد مع الاتحاد الإنجليزي يبقيه مديرًا فنيًا للمنتخب الإنجليزي حتى كأس العالم 2022 في قطر يحصل خلاله على ثلاثة ملايين استرليني في العام الواحد.

ووافق الاتحاد الإنجليزي على زيادة راتب ساوثغيت من 2.5 استرليني في الموسم حاليًا إلى ثلاثة ملايين ويرغب الاتحاد في إنهاء الاتفاق والتوقيع قبل مواجهتي كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الشهر المقبل.

وصرح ساوثغيت في وقت سابق بأنه بدأ مفاوضات تجديد عقده مع الاتحاد الإنجليزي في يوليو/تموز الماضي عقب نهاية كأس العالم التي حلت فيها إنجلترا بالمركز الرابع.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد مارتن غلين إن الجانبين اتفاق على تجديد التعاقد في حين أنه قبل أسابيع قليلة فقط.

ورغم أن زيادة راتب ساوثغيت في العقد الجديد لن تتجاوز 500 ألف استرليني إلا أن المكافآت تزيد بشكل كبير في حال تحقيق المدرب البالغ عمره 28 عامًا نجاحات جديدة.

وبعد كل التفاؤل الكبير حول التشكيلة الشابة للمدرب ساوثغيت ومسيرته المفاجئة في كأس العالم الأخيرة نحو قبل النهائي فإن المنتخب الإنجليزي خسر أمام إسبانيا في دوري الامم في وقت سابق من الشهر الحالي.