آرسنال وتوتنهام يتأهلان لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريقا آرسنال وتوتنهام، الأربعاء، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، حيث تغلب أرسنال على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف، وتخطي توتنهام لضيفه واتفورد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

على ملعب “الإمارات” بادر آرسنال صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدفين عن طريق داني ويلبك في الدقيقتين 5 و37.

وقلّص برينتفورد النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الآيرلندي آلان جادج في الدقيقة 59.

ومع حلول الدقيقة 90 أحرز الفرنسي ألكسندر لاكازيتي الهدف الثالث لآرسنال، لتنتهي المواجهة بتأهل أصحاب الضيافة للدور التالي.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور ذاته، تغلب توتنهام على ضيفه واتفورد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بادر واتفورد بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 46 عبر النيجيري اسحاق سوكسيس، ليرد توتنهام بهدفين عن طريق ديلي آلي من ضربة جزاء والأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقتين 81 و86.

ومع حلول الدقيقة 89 أدرك واتفورد التعادل عبر الفرنسي ايتيان كابوي، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها توتنهام لصالحه.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز وست هام يونايتد على ماكليسفيلد تاون بثمانية أهداف نظيفة، ونوتينغهام فورست على ستوك سيتي بثلاثة أهداف لهدفين.