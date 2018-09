فيديو يظهر توتر العلاقة بشكل واضح بين مورينيو وبوغبا في تدريبات مانشستر يونايتد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر توتر العلاقة بشكل واضح، بين الفرنسي بول بوغبا، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا للفيديو الذي أذاعته قناة “سكاي”، فقد ظهر بوغبا وهو يدخل بكل حماس المران، ويلقي التحية على كل المتواجدين، ليقابله مورينيو بوجه عابس، فيبدأ نقاش غاضب بينهما، ليظهر اللاعب الفرنسي غاضبًا أيضًا ويرد عليه.

ولم يظهر جليا ما قاله مورينيو خلال الفيديو لبوغبا، لكن بدا وكأن اللاعب كان غاضبا ومستنكرا لما يقوله المدرب البرتغالي.

وكان مورينيو قد قال يوم الثلاثاء، إنه جرد لاعبه الفرنسي من موقعه كثاني قائد للفريق، ورفض الكشف عن أسباب القرار، لكنه نفى وقوع خلاف بينهما.

وبعد الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بركلات الترجيح، أمام ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية قال مورينيو: “الحقيقة الواحدة أني اتخذت قرارًا بأن بول لن يكون نائب القائد مجددًا، لكن لم يحدث خلاف أو مشكلات على الإطلاق”.

وأراح مورينيو لاعبه البالغ عمره 25 عامًا من خوض لقاء اليوم الثلاثاء، إضافة إلى عدة لاعبين آخرين.

ورفض المدرب البرتغالي الكشف عن سبب هذا القرار ضد بوغبا.

وشدد مورينيو: “الشخص الذي قرر ألا يكون بول هو نائب القائد مجددًا هو نفسه الشخص الذي قرر أن يكون بول هو نائب القائد، وهو أنا.

“أنا المدرب وأستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات. لم يحدث خلاف أو مشكلات على الإطلاق لكني اتخذت قرارًا لن أقوم بتفسيره”.

وارتدى بوغبا شارة قيادة يونايتد في ثلاث مباريات عندما غاب القائد أنطونيو فالنسيا.

وارتدى آشلي يانغ شارة القيادة أمام ديربي كاونتي في أولد ترافورد، بينما خسر يونايتد 8-7 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، مع نهاية الوقت الأصلي للدور الثالث.

