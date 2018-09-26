بوكيتينو يكشف عن موعد انتقال توتنهام لاستاده الجديد

يثق ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن فريقه سينتقل إلى ملعبه الجديد قبل بداية العام الجديد بعد سلسلة من التأجيلات.

وقال المدرب الأرجنتيني، إن دانييل ليفي، رئيس النادي، أبلغه أنه سيكون بوسع توتنهام استقبال 62 ألف متفرج بحلول عيد الميلاد في مبارياته بالاستاد الذي بني في مكان ملعبه القديم وايت هارت لين.

واضطر توتنهام لمواصلة خوض مبارياته على أرضه في استاد ويمبلي بعد أكثر من تأجيل منها لأسباب تتعلق بالسلامة، بينما كان من المفترض أن يبدأ استضافة مباريات على ملعبه الجديد في الـ15 من سبتمبر/ أيلول.

وقال بوكيتينو للصحافيين قبل مواجهة واتفورد، اليوم الأربعاء، في كأس رابطة الأندية في ملعب ميلتون كينز دونز إن عملية الانتقال ستحدث “هذا العام وأثق في ذلك”.

وأضاف: “أجريت بعض المناقشات الخاصة مع دانييل. أعتقد أنه يثق في الأمر. هم يعملون بجدية للوصول إلى حل. أتمنى اللعب قبل يوم عيد الميلاد”.

ولم يكن بوسع توتنهام استضافة واتفورد في استاد ويمبلي بسبب نزال الملاكمة في وزن الثقيل، والذي أقيم هناك بين أنطوني جوشوا وألكسندر بوفيتكين، يوم السبت الماضي.

وقال بوكيتينو: “بكل تأكيد نشعر بالأسف للمشجعين بسبب حاجتهم إلى الانتقال لحوالي ساعة ونصف الساعة حتى ميلتون كينز. لكن هذه الظروف ويجب أن نتعامل معها”.

وكان توتنهام خسر أمام واتفورد في الدوري الممتاز مطلع الشهر الجاري في بداية لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية للنادي اللندني في كل المسابقات قبل أن يعود إلى الطريق الصحيح بالفوز على برايتون آند هوف ألبيون، يوم السبت الماضي.