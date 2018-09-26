موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يصطدم فريق ليفربول بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ملعب “آنفيلد” في قمة مباريات الدور الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

يسعى نادى ليفربول إلى تحقيق الفوز الثامن على التوالى فى جميع المسابقات منذ بداية الموسم، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، ليتصدر لائحة الترتيب برصيد 18 نقطة، بجانب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسى بنتيجة 3 – 2، فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

كما يدخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعد فوزه بجائزة “بوشكاش” التى تمنح لصاحب أجمل هدف لعام 2018 من جانب “فيفا”، بجانب استعادة نغمة التهديف، بعدما سجل هدفًا فى فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وكشفت تقارير صحافية أن يورغن كلوب، المدير الفنى لليفربول، سيجرى تعديلات على التشكيل، وأعلن تواجد سيمون مينيوليه فى حراسة المرمى بدلًا من أليسون، فيما تكهنت تقارير صحافية أن الثلاثى صلاح ومانى وفيرمينو لن يشاركوا وسيتم الاعتماد على الثنائى شاكيرى وستوريدج فى الهجوم.

فى المقابل، يسعى تشيلسى لتحقيق الفوز على ليفربول لمواصلة مشواره فى البطولة، علمًا بأن تشيلسى حقق الفوز فى أول خمس مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى قبل أن يكتفى بالتعادل السلبى فى الجولة الماضية مع وست هام يونايتد.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:45 بتوقيت السعودية، 08:45 بتوقيت القاهرة، مباشرة على قناة beIN SPORTS HD2 بتعليق حفيظ دراجي.