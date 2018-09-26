الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لبنيتز بسبب تعليق عن التحكيم

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا لرفائيل بنيتز، مدرب نيوكاسل يونايتد، بعد تعليق عن الحكم أندريه مارينر قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.

وطلب بنيتز من الاتحاد الإنجليزي النظر في تصريحات ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، بشأن عدم حصوله على الحماية الكافية من الحكام.

واعتبر المدرب الإسباني أن مارينر لا يملك سجلاً جيدًا مع لاعبي نيوكاسل “فيما يتعلق بإشهار البطاقة الحمراء”.

وكتب الاتحاد الإنجليزي في حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء، أنه وجه اتهامًا للمدرب بنيتز بخصوص تعليقاته قبل المباراة عن الحكم، وستكون لديه الفرصة للرد حتى، يوم الجمعة.

وتعادل نيوكاسل دون أهداف مع كريستال بالاس في هذه المباراة.