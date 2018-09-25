صحيفة تشكك في استحقاق محمد صلاح لجائزة “بوشكاش”

فجّرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مفاجأة بالكشف عن أن هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى إيفرتون والفائز بجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم خلال 2018 لم يكن أفضل هدف في الدوري الإنجليزي في الشهر الذي هزّ خلاله صلاح شباك الغريم المحلي لفريقه ليفربول.

ونال الدولي المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم الماضي جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم 2018 خلال حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في لندن، يوم الإثنين.

وتفوق هدف سجله صلاح في مرمى إيفرتون على 9 أهداف أخرى من أبرزها هدف الروسي دينيس تشيرشيف في مرمى كرواتيا بكأس العالم وهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى نيجيريا والفرنسي بنغامين بافارد في مرمى الأرجنتين.

لكن صحيفة “ماركا” ذكرت أن هذا الهدف لم يكن الأفضل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول حيث منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جائزة أفضل هدف في الشهر للإنجليزي جيرمين ديفو مهاجم بورنموث في مرمى كريستال بالاس.

وألمحت الصحيفة إلى وجود مجاملات في منح جوائز الفيفا دون أن تصرح عن ماهية هذه المجاملات باستثناء الإشارة إلى هدف صلاح.

يذكر أن صلاح لم يكن ضمن التشكيلة المثالية للعام والتي ضمت رونالدو وميسي ولم تضم أيضًا تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم بينما ضمت الإسباني ديفيد دي خيا.