هل يغيب فان ديك عن مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية؟

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن المدافع فيرجيل فان ديك سيخضع لاختبار لياقة استعدادًا لمواجهة تشيلسي، غدًا الأربعاء، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بينما أصبح زميله ديان لوفرين جاهزًا بعد تعافيه من إصابة في الحوض.

وتعرض فان ديك لكدمة في مكان إصابة سابقة في الضلوع، واستبدل في الشوط الثاني في الفوز 3-صفر على ساوثامبتون، يوم السبت، وهي نتيجة منحت ليفربول الصدارة منفردًا بستة انتصارات في ست مباريات.

وقال كلوب للصحفيين، قبل مباراة الدور الثالث في كأس رابطة الأندية باستاد آنفيلد: “إنه يشعر بتحسن كبير. لا يزال الألم موجودًا، ولا يوجد شيء آخر.

“سنرى كيف نتعامل مع هذه المسألة. الأمر ليس خطيرًا جدًا، لكن هناك ألم أيضًا. سنرى كيف سيكون شعوره اليوم وسنتخذ قرارًا بشأنه”.

وإذا غاب فان ديك فقد يحل المخضرم لوفرين (29 عامًا) مكانه. ولم يلعب لوفرين هذا الموسم بعد تفاقم إصابة في الحوض خلال مشاركته مع كرواتيا في كأس العالم في روسيا، يوليو/ تموز.

وأضاف كلوب: “ديان يبدو جيدًا. تدرب بشكل طبيعي تمامًا أربع مرات. كما خضع لتدريبات لياقة لمدة عشرة أيام قبل ذلك. يبدو جاهزًا”.

وقال كلوب: إن الحارس الأساسي أليسون ستتم إراحته وسيلعب سيمون مينيوليه بدلًا منه. لكن المدرب الألماني أكد أنه سيختار تشكيلة قوية في مواجهة فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وتابع: “إنها بطولة نحبها.. إنها قرعة صعبة للفريقين. ليس كما يعتقد الناس أنك تتأهل بطريقة سهلة في الأدوار الثلاثة الأولى ثم يصبح الأمر أكثر إثارة اعتبارًا من الدور قبل النهائي… إنها مباراة كبيرة على ملعبنا أمام فريق قوي للغاية”.

ويعود ليفربول إلى الدوري الانجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، حيث يواجه تشيلسي للمرة الثانية خلال أسبوع خارج ملعبه باستاد ستامفورد بريدج.