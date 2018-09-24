محمد صلاح يفوز بجائزة بوشكاش كصاحب أفضل هدف في 2018 (فيديو)

توج المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة “بوشكاش” التي تمنح لصاحب أجمل أهداف العام، حيث دخل اللاعب التاريخ كأول لاعب مصري وعربي يحصدها.

وقال محمد صلاح عن الجائزة: أنا سعيد بالحصول عليها وأتمنى الحصول على جائزة أخرى قبل النهاية.

وأضاف: “أشكر كل من قام بالتصويت لي، سأحاول التطور أكثر لمساعدة منتخب بلادي وليفربول”.

ورشح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هدف محمد صلاح فى شباك إيفرتون بالمباراة التي جمعتهما الموسم الماضي على ملعب “آنفيلد”، للفوز بجائزة “بوشكاش”.