بيراهينو مهاجم ستوك سيتي ينجب 3 أطفال من 3 سيدات في 6 أسابيع (صور)

تعرض سعيدو بيراهينو مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي لموقف طريف عندما رزقه الله بثلاثة أبناء من ثلاث سيدات مختلفات خلال ستة أسابيع فقط.

وأنجبت ستيفانيا كريستوفورو (27 عامًا) الخطيبة السابقة للمهاجم السابق لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا طفلهما كوستا في 30 مايو / آيار الماضي في برمنغهام.

وأنجبت له صديقته السابق تشيلسي لوفليس الطفلة أنيا ماري في 17 يوليو/تموز في وولسال وفي شهادة ميلاد الطفلين كان بيراهينو هو الوالد.

لكن صحيفة “صن” البريطانية قالت إن محاميي مهاجم وست بروميتش ألبيون السابق يجري مفاوضات حاليًا مع امرأة ثالثة تدعي أنه والد طفل ثالث وُلد قبل أنيا ماري في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وفي حال ثبوت أن بيراهينو هو والد الطفل الثالث يصبح المهاجم المولود في بروندي قبل 25 عامًا أب لثلاثة أطفال ولدوا جميعًا في غضون ستة أسابيع من ثلاث سيدات مختلفات.

وسجل بيراهينو مع ستوك سيتي في فوز الفريق، الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهدفين نظيفين على هدرسفيلد في أغسطس/ آب الماضي قبل أن يهز الشباك مجددًا في الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بلاكبيرن في الدرجة الثانية وأهدر ركلة جزاء.

ولا يمكن إطلاق اسم بيراهينو على الطفل الثاني لأسباب قانونية، حيث تسعى الأم للحصول على حكم محكمة لإدراج اسم مهاجم ستوك سيتي في شهادة ميلاد الطفل.

وأعلن بيراهينو خطبته على المذهلة ستيفانيا في يونيو/حزيران الماضي لكنه سرعان ما انفصلا بعد اكتشافها خيانته لها مع تشيلسي لوفليس.

وتعيش ستيفانيا في لارناكا في قبرص لكنها تدير أعمال عائلتها في برمنغهام منذ ثماني سنوات وحينما أعلن بيراهينو خطوبتهما وقال عبر حسابه على انستغرام “حفل خطوبتنا المتميز! أريد أن أشكر عائلتنا وأصدقائي للاحتفال معنا الليلة الماضية بالخطوبة” لكن ذلك قبل أن تطفو أزمة تشيلسي على السطح.