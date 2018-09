ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة (صورة)

تصدر نادي ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بعد فوزه في 6 مباريات هي عمر أسابيع “البريميرليغ” حتى الآن.

وحلّق ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي عقب تعثر تشيلسي أمام ويستهام، حيث حلَّ الفريق اللندني في المركز الثاني بـ16 نقطة.

وفي مباريات اليوم الأحد اجتاز فريق آرسنال، ضيفه إيفرتون بهدفين دون ردٍ في الجولة السادسة للدوري، وارتفع رصيد “الغانرز” إلى 12 نقطة في المركز السادس محققًا الانتصار الرابع، بينما تجمّد رصيد إيفرتون عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 18 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا:

How they stack up after 6 matches…#PL pic.twitter.com/m0u4jozA0S

— Premier League (@premierleague) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨