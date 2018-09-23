بهدفين في ثلاث دقائق.. آرسنال يجتاز إيفرتون بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اجتاز فريق آرسنال، ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وبحث لاعبو آرسنال مع بداية الشوط الثاني عن فرصة إحراز هدف التقدم متسلحًا بالأرض والجمهور وهو ما تحقق في الدقيقة 56 عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيتي.

وبعدها بثلاث دقائق أضاف الغابوني بيير أوباميانغ الهدف الثاني لآرسنال، ليواصل أصحاب الضيافة سيطرتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف لكن دون أن تتغير النتيجة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 12 نقطة في المركز السادس محققًا الانتصار الرابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 18 نقطة.